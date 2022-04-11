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Факты / Украина

В Украине 11 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров — Верещук

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В Украине 11 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров — Верещук

На 11 апреля в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосту в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
  • Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

  • Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • село Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

Ранее Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей, пока есть возможность, чтобы не оказаться под огнем и угрозой гибели.

Источник: Ирина Верещук

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