На 11 апреля в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосту в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область
- Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- село Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Ранее Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей, пока есть возможность, чтобы не оказаться под огнем и угрозой гибели.
Источник: Ирина Верещук