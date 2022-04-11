На 11 апреля в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосту в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

село Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Ранее Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей, пока есть возможность, чтобы не оказаться под огнем и угрозой гибели.

Источник: Ирина Верещук