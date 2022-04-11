Убивали мирное население в Сирии: ВСУ уничтожили оккупантов из Чечни на Донетчине

ВСУ уничтожили российских оккупантов 1 батальонной тактической группы 70 мотострелкового полка во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, это подразделение принадлежало к 42 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа. Его местом дислокации был город Шали в Чеченской Республике.

Командир батальонной тактической группы вместе со своим начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши военные.

Также в Генштабе сообщили, что в составе уничтоженного подразделения находилось немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как выяснилось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками.

Тем временем, украинские защитники продолжают удерживать освобожденные от россиян территории и населенные пункты на южном рубеже обороны под вражескими артобстрелами. Они наносят противнику ощутимые потери в живой силе и технике.

Так, на южном направлении ВСУ уничтожили более 80 оккупантов, танк Т-72 и три Орлана.

Фото: Генштаб ВСУ