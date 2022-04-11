Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 47 день войны
Убили Убили
183 ребенка
Ранили Ранили
>342 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 793 взрослых
Факты / Украина

Убивали мирное население в Сирии: ВСУ уничтожили оккупантов из Чечни на Донетчине

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Убивали мирное население в Сирии: ВСУ уничтожили оккупантов из Чечни на Донетчине

ВСУ уничтожили российских оккупантов 1 батальонной тактической группы 70 мотострелкового полка во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, это подразделение принадлежало к 42 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа. Его местом дислокации был город Шали в Чеченской Республике.

Командир батальонной тактической группы вместе со своим начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши военные.

Также в Генштабе сообщили, что в составе уничтоженного подразделения находилось немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как выяснилось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками.

Тем временем, украинские защитники продолжают удерживать освобожденные от россиян территории и населенные пункты на южном рубеже обороны под вражескими артобстрелами. Они наносят противнику ощутимые потери в живой силе и технике.

Так, на южном направлении ВСУ уничтожили более 80 оккупантов, танк Т-72 и три Орлана.

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Генштаб ВСУ

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка