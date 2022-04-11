Медики международной организации Врачи без границ увеличивают количество рейсов специальных поездов, которые эвакуируют раненых из Донецкой и Луганской областей.

Врачи без границ — международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация, которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф более, чем в 70 странах мира.

Так, 10 апреля 2022 года, Врачи без границ в сотрудничестве с Укрзализныцей и Министерством здравоохранения выполнили очередной спецрейс по эвакуации 48 раненых мирных жителей.

Вывезли 48 пациентов с Донеччины: Врачи без границ увеличили рейсы спецпоездов для эвакуации раненых / 9 фотографий

Медицинская гуманитарная организация и в дальнейшем намерена использовать этот формат помощи Украине, чтобы оперативно отвечать на запросы украинских больниц. Медики просят эвакуировать уязвимых пациентов из восточных в относительно безопасные регионы Украины, подальше от боевых действий.

По состоянию сегодняшний день Врачи без границ эвакуировали 114 пациентов.

Из населенных пунктов вблизи Краматорска вывезли 48 пациентов. Поезд сделал вынужденную остановку в Киеве, чтобы доставить в столичную больницу одного тяжело раненого. В столице ему уже оказывают неотложную помощь.

Некоторые из эвакуированных – из тех, кто пострадал от атаки на железный вокзал Краматорска 8 апреля. 47 пациентов доставили во львовские больницы.

На спецпоезд людей также привозили из Бахмутской и Славянской больниц, что вблизи линии фронта в Донецкой области. Некоторые пациенты были из домов престарелых.

Первый рейс Врачи без границ выполнили 31 марта и 1 апреля. Тогда было эвакуировано во Львов девять пациентов из больниц Запорожья. Большинство были ранены в Мариуполе или при попытке выбраться из осажденного города.

— Важность медицинской услуги на спецпоезде более чем очевидна, — уверен координатор организации по чрезвычайным ситуациям в Украине Кристофер Стоукс.

Он отметил, что с каждым рейсом приходит опыт, как более безопасно принимать большее количество людей, сохраняя надлежащий уровень оказания помощи со стороны врачей и медсестер.

В планах организации Врачи без границ — запустить более длинный и более оснащенный поезд, поскольку количество запросов растет и реагировать на них нужно, как можно быстрее.

Источник: Врачи без границ