На перехваченных переговорах российских солдат слышно, как они обсуждают убийства и изнасилования мирных жителей, в том числе – несовершеннолетних.

Соответствующие аудиозаписи опубликовало издание CNN.

Сообщается, что украинские официальные лица заявили журналистам, что разговоры происходят между российскими солдатами и их командирами.

– Мимо проехала машина, но я не уверен, была ли это просто машина или военная машина. Но из рощи выходили два человека, одетые как гражданские, – сказал по рации один из солдат. – Убей их всех, черт возьми, – ответил второй человек.

CNN подчеркивает, что первый солдат начинает протестовать, говоря, что деревня является гражданским объектом.

Это побуждает второго человека ответить: “Что с тобой не так? Если есть гражданские, убей их всех”.

Кроме того в перехваченном разговоре, опубликованном CNN, присутствовал российский солдат танкового полка, который рассказывал женщине по радиосвязи, что трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку.

– Наши танкисты? – спросила женщина.

После того, как солдат ответил утвердительно, женщина ругнулась.

Украина обвиняет Россию в преднамеренных нападениях на мирных жителей, тем временем Кремль отвергает все обвинения.

Международные лидеры призывают провести независимое расследование в отношении России и ее президента Владимира Путина на предмет военных преступлений.