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Факты / Украина

“Если есть мирные жители, убей их всех” – CNN опубликовало перехват разговора солдат РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Російські військові в Криму

На перехваченных переговорах российских солдат слышно, как они обсуждают убийства и изнасилования мирных жителей, в том числе – несовершеннолетних.

Соответствующие аудиозаписи опубликовало издание CNN.

Сообщается, что украинские официальные лица заявили журналистам, что разговоры происходят между российскими солдатами и их командирами. 

– Мимо проехала машина, но я не уверен, была ли это просто машина или военная машина. Но из рощи выходили два человека, одетые как гражданские, – сказал по рации один из солдат.

– Убей их всех, черт возьми, – ответил второй человек.

CNN подчеркивает, что первый солдат начинает протестовать, говоря, что деревня является гражданским объектом.

Это побуждает второго человека ответить: “Что с тобой не так? Если есть гражданские, убей их всех”.

Кроме того в перехваченном разговоре, опубликованном CNN, присутствовал российский солдат танкового полка, который рассказывал женщине по радиосвязи, что трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку.

– Наши танкисты? – спросила женщина.

После того, как солдат ответил утвердительно, женщина ругнулась.

Украина обвиняет Россию в преднамеренных нападениях на мирных жителей, тем временем Кремль отвергает все обвинения. 

Международные лидеры призывают провести независимое расследование в отношении России и ее президента Владимира Путина на предмет военных преступлений.

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Фото: Dreamstime

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