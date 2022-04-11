Европейский союз может начать обсуждение шестого пакета санкций против России уже на следующей неделе.

Об этом брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк написал у себя на странице в Twitter в понедельник, 11 апреля.

Он уточнил, что больше всего дебатов вызывают ограничения, которые необходимо вводить по российским нефтепродуктам.

– Шестой пакет санкций ЕС против России, скорее всего, презентуют странам-членам вскоре после Пасхи (17 апреля, – Ред.). Первый из крупных вопросов в том, на какие нефтепродукты распространят полное эмбарго. Даже с переходным периодом достичь консенсуса будет непросто, – пишет Йозвяк.

Напомним, пятый пакет санкций против Российской Федерации из-за войны, развязанной ею против Украины, был утвержден Советом ЕС на прошлой неделе.

Он предусматривает, в том числе, эмбарго на импорт российского угля с августа 2022 года.

Кроме этого, российским и белорусским грузовым перевозчикам запретили работать в ЕС, а судам, зарегистрированным под флагом РФ, больше не будут предоставлять доступ к портам ЕС.