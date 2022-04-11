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Факты / Мир

Евросоюз может начать обсуждать шестой пакет санкций против РФ уже на следующей неделе – СМИ

Анастасия Гевко редактор ленты
Санкції проти РФ

Европейский союз может начать обсуждение шестого пакета санкций против России уже на следующей неделе. 

Об этом брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк написал у себя на странице в Twitter в понедельник, 11 апреля.

Он уточнил, что больше всего дебатов вызывают ограничения, которые необходимо вводить по российским нефтепродуктам.

– Шестой пакет санкций ЕС против России, скорее всего, презентуют странам-членам вскоре после Пасхи (17 апреля, – Ред.). Первый из крупных вопросов в том, на какие нефтепродукты распространят полное эмбарго. Даже с переходным периодом достичь консенсуса будет непросто, – пишет Йозвяк.

Напомним, пятый пакет санкций против Российской Федерации из-за войны, развязанной ею против Украины, был утвержден Советом ЕС на прошлой неделе.

Он предусматривает, в том числе, эмбарго на импорт российского угля с августа 2022 года. 

Кроме этого, российским и белорусским грузовым перевозчикам запретили работать в ЕС, а судам, зарегистрированным под флагом РФ, больше не будут предоставлять доступ к портам ЕС.

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Фото: Dreamstime

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