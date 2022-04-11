На 47-е сутки полномасштабной войны в Украине Вооруженные силы Украины уничтожили около 19,5 тыс. личного состава армии РФ.

Только за сутки украинские военные на фронте ликвидировали 200 россиян.

Не досчитались захватчики 12 боевых бронированных машин, пять единиц артиллерийских систем, по три танка, автомобиля и реактивные системы залпового огня.

Сбили в небе над Украиной ВСУ также два самолета и семь беспилотников РФ.

В общей сложности за более полутора месяцев армия РФ потеряла:

около 19,5 тыс. личного состава,

725 танков,

1 923 боевые бронированные машины,

347 единиц артиллерийских систем,

111 единиц реактивных систем залпового огня,

55 единиц средств противовоздушной обороны,

154 самолета,

137 вертолетов,

1 387 единиц автомобильной техники,

7 кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

119 беспилотников оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники,

4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Минобороны Украины

Фото: Генштаб ВСУ