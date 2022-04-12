Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины. В то же время в Хмельницкой области ночью во время воздушной тревоги произошел ракетный удар в инфраструктурный объект.

В результате удара возник пожар, который уже ликвидировали, жертв нет. В Харькове оккупанты продолжают обстреливать гражданское население.

Из реактивных систем залпового огня они начали разбрасывать в городе мины замедленного действия, вечером обстреляли 16-этажку. За ночь и день обстрелов в области — более 30 пострадавших среди гражданского населения, предварительно, восемь погибли. Количество еще устанавливается.

В Харьковской области продолжаются бои в Изюмском направлении. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.

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В Луганской области продолжаются постоянные артобстрелы всей территории. Вчера больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Лисичанске в результате вражеских обстрелов погиб мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. Спасатели ликвидировали 17 пожаров.

В Донецкой области примерно с 4 утра начались обстрелы почти по всей линии в районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески.

Обстрелы продолжаются по всей линии вокруг Авдеевки, единичные прилеты в старую часть города. Пока информации о пострадавших и погибших не поступало.

Источник: Данные ОВА