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Факты / Украина

Из-за действий армии РФ территория Украины является одной из самых заминированных в мире – Зеленский

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Из-за действий российской армии территория Украины является одной из наиболее загрязненных минами в мире. Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в северных районах страны, откуда уже выгнали оккупанта, продолжаются работы по безопасности, в том числе разминирование.

– Российские войска оставили по себе десятки, если не сотни тысяч, опасных предметов. Это и снаряды, мины, растяжки. Оккупанты оставили мины везде, в домах, на улице, в полях. Они минировали имущество людей, машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным. Это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск. Они сознательно сделали все, чтобы убить и покалечить как можно больше людей. Даже тогда, когда были вынуждены отступать с нашей земли, – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что сейчас прорабатывается юридический путь привлечения оккупантов к ответственности. Он будет максимально эффективным и столь быстрым, насколько возможно.

В то же время ЕС начал обсуждать шестой санкционный пакет против России, поскольку нефтяное эмбарго является обязательным.

— Со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Речь идет о возможном применении химического оружия против защитников Мариуполя. Рассматриваем это очень серьезно. Чтобы государство-террорист не могло этого сделать, нужна принципиальная и сильная реакция мировых лидеров, – сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил государственными наградами 187 военнослужащих ВСУ, 15 бойцов Нацгвардии и шесть военнослужащих Главного управления разведки.

Звание Герой Украины присвоено пяти военнослужащим ВСУ, в том числе двум полковникам медицинской службы.

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