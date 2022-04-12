Бойцы 28 отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего Похода на своей странице в Facebook рассказали поистине героическую историю спасения своего побратима по имени Сергей.

…Механик танка Т-64, боец 28 отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего Похода, в тот день уже второй раз заходил в разбитый оккупантами поселок на юге нашей страны. Его броня шла первой, вдруг – вспышка и взрыв. Танк Сергея подорвался на мине.

Когда пришел в себя, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что надо срочно выбираться. Удалось отползти на несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Послышались очередные взрывы, выстрелы, грохот вражеского танка, который приближался все ближе и ближе.

Сергей начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже. Рашистский танк подъехал ближе, разглядел наш взорванный Т-64, его искореженную часть, его открытые люки. “Если найдут, то живым уже не останусь”, — мелькнуло в голове. Затаив дыхание еще сильнее прижался к земле.

Рашисты уехали, но начался очередной бой. Закрепившись в селе, они беспрестанно били в сторону украинской армии, которая сейчас ведет наступление на юге нашей страны.

Почти сутки, без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью в изувеченных ногах, он укрывался от врагов. И думал тогда только об одном — выбраться и выжить.

Наконец он решился на отчаянный шаг — добраться до своих. Пополз, превозмогая боль, в лихорадке и с невыносимой жаждой, прячась от постоянных обстрелов и беспилотников, которые прочесывали территорию. Так одолел около шести километров.

Только когда вскарабкался на холм, его мобильный телефон нашел связь. Это был шанс выжить. Сергей дозвонился до своих, объяснил, где он и из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи.

Побратимы успели вовремя, они нашли Сергея, когда у него уже не было сил даже произнести слово, не то что шевелиться. Его вывезли и передали медикам.

Не прошло и нескольких дней, как воин оправился. Он спокойно рассказывает о своем спасении, не жалуется на боль в ногах и на инвалидную коляску. Единственное, из-за чего расстраивается, по поводу прогноза врача, который сказал, что ходить сможет не раньше, чем за полгода. И, конечно, из-за того, что российская сволочь до сих пор на его его родине.

Впрочем, танкист 28-й бригады Сергей убежден, что его побратимы, украинская армия уничтожит врага и вернут все наши земли гораздо раньше, чем врач позволит ему вновь стать на ноги.

Источник: 28 отдельная механизированная бригада Рыцарей Зимнего Похода