Российские оккупанты обстреляли Миргород Полтавской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

— Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два “прилета”. Пострадавшие и последствия уточняем, — написал он.

Напомним, что 9 апреля в инфраструктурный объект Миргорода попала вражеская ракета. В результате обстрела два человека пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.