Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
Убили Убили
186 детей
Ранили Ранили
>344 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина

Два прилета: российские оккупанты обстреляли Миргород

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Два прилета: российские оккупанты обстреляли Миргород

Российские оккупанты обстреляли Миргород Полтавской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

— Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два “прилета”. Пострадавшие и последствия уточняем, — написал он.

Напомним, что 9 апреля в инфраструктурный объект Миргорода попала вражеская ракета. В результате обстрела два человека пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка