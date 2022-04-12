Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 47 день войны
Убили Убили
183 ребенка
Ранили Ранили
>342 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание поездов на 12 апреля 2022 года

Юля Захарченко редактор ленты
потяги в Україні

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 12 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

  • 05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1
  • 10: 30 901/902 Днепр — Хелм
  • 14: 26 41/42 Днепр — Трускавец
  • 16: 39 4/3 Запорожье-1 — Львов
  • 17:00 236/235 Покровск — Черновцы
  • 17: 00 797 Днепр — Львов
  • 17: 30 232/231 Днепр — Львов
  • 18:09 86/86 Запорожье-1 — Тернополь
  • 18: 09 88/87 Казатин — Ковель
  • 20: 00 234/233 Покровск — Чоп
  • 21: 57 92/96 Лозовая — Пятихатки
  • 23: 26 38/37 Запорожье-1 — Каменское-Пассажирская

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 12 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка