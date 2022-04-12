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Факты / Украина

Эвакуация из Киева: расписание поездов на 12 апреля 2022 года

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 12 апреля 2022 года

Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 12 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева

  • 02: 00 — 111/112 Харьков-Пас — Львов
  • 03: 11-264/263 Киев-Пас — Харьков-Пас
  • 04:02 — 21/22 Харьков-Пасс — Трускавец
  • 04:10 — 142/141 Львов — Лозовая
  • 05:19 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая
  • 05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 06: 40 — 60/58 Чоп — Киев-Пас
  • 08:00 — 722 Киев-Пасс — Харьков-Пасс
  • 08:30 — 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
  • 08: 54 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пас
  • 12:06 — 45/46 Ужгород — Лозовая
  • 12:17 — 885 Киев-Пасс — Ровно
  • 14: 07 — 749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск
  • 14:07 — 749/75Київ-Пас — Вена
  • 14:25 — 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
  • 15:02 — 55/56 Киев-Пас — Рахов
  • 15:05 — 142/141 Лозовая — Львов
  • 15:17 — 867 Киев-Пас — Гречаны
  • 17:09 — 13/14 Киев-Пас — Солотвино
  • 17:42 — 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
  • 17:42 — 792/799Київ-Пасс — Кременчуг
  • 18:30 — 81/82 Киев-Пасс — Ужгород
  • 18: 45 — 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас
  • 19:06 — 44/46 Киев-Пасс — Ивано-Франковск
  • 19:13 — 67/68 Киев-Пас — Варшава
  • 19:13 — 909/910 Киев-Пас — Хелм
  • 19:48 — 95/96 Киев-Пас — Рахов
  • 20:05 — 29/30 Киев-Пасс — Ужгород
  • 20:12 — 49/50 Киев-Пас — Трускавец
  • 20:21 — 57/59 Киев-Пас — Ворохта
  • 20:21 — 60/56 Киев-Пас — Чоп
  • 21:07 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1
  • 21:15 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная
  • 21:22 — 97/98 Киев-Пас — Ковель
  • 21: 28-76/76 Киев-Пас-Кривой Рог
  • 22:22 — 7/8 Киев-Пас — Черновцы
  • 22:27 — 46/46 Лозовая — Ужгород
  • 22:37 — 91/92 Киев-Пасс — Львов
  • 23: 46 — 771/772 Киев-Пас — Хмельницкий

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця

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Источник: Укрзализныця

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