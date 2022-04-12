Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 12 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Киева
- 02: 00 — 111/112 Харьков-Пас — Львов
- 03: 11-264/263 Киев-Пас — Харьков-Пас
- 04:02 — 21/22 Харьков-Пасс — Трускавец
- 04:10 — 142/141 Львов — Лозовая
- 05:19 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая
- 05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 06: 40 — 60/58 Чоп — Киев-Пас
- 08:00 — 722 Киев-Пасс — Харьков-Пасс
- 08:30 — 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 08: 54 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пас
- 12:06 — 45/46 Ужгород — Лозовая
- 12:17 — 885 Киев-Пасс — Ровно
- 14: 07 — 749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск
- 14:07 — 749/75Київ-Пас — Вена
- 14:25 — 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 15:02 — 55/56 Киев-Пас — Рахов
- 15:05 — 142/141 Лозовая — Львов
- 15:17 — 867 Киев-Пас — Гречаны
- 17:09 — 13/14 Киев-Пас — Солотвино
- 17:42 — 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17:42 — 792/799Київ-Пасс — Кременчуг
- 18:30 — 81/82 Киев-Пасс — Ужгород
- 18: 45 — 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас
- 19:06 — 44/46 Киев-Пасс — Ивано-Франковск
- 19:13 — 67/68 Киев-Пас — Варшава
- 19:13 — 909/910 Киев-Пас — Хелм
- 19:48 — 95/96 Киев-Пас — Рахов
- 20:05 — 29/30 Киев-Пасс — Ужгород
- 20:12 — 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 20:21 — 57/59 Киев-Пас — Ворохта
- 20:21 — 60/56 Киев-Пас — Чоп
- 21:07 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1
- 21:15 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная
- 21:22 — 97/98 Киев-Пас — Ковель
- 21: 28-76/76 Киев-Пас-Кривой Рог
- 22:22 — 7/8 Киев-Пас — Черновцы
- 22:27 — 46/46 Лозовая — Ужгород
- 22:37 — 91/92 Киев-Пасс — Львов
- 23: 46 — 771/772 Киев-Пас — Хмельницкий
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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Фото: Укрзализныця