Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 12 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева

02: 00 — 111/112 Харьков-Пас — Львов

03: 11-264/263 Киев-Пас — Харьков-Пас

04:02 — 21/22 Харьков-Пасс — Трускавец

04:10 — 142/141 Львов — Лозовая

05:19 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая

05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

06: 40 — 60/58 Чоп — Киев-Пас

08:00 — 722 Киев-Пасс — Харьков-Пасс

08:30 — 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

08: 54 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пас

12:06 — 45/46 Ужгород — Лозовая

12:17 — 885 Киев-Пасс — Ровно

14: 07 — 749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск

14:07 — 749/75Київ-Пас — Вена

14:25 — 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

15:02 — 55/56 Киев-Пас — Рахов

15:05 — 142/141 Лозовая — Львов

15:17 — 867 Киев-Пас — Гречаны

17:09 — 13/14 Киев-Пас — Солотвино

17:42 — 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17:42 — 792/799Київ-Пасс — Кременчуг

18:30 — 81/82 Киев-Пасс — Ужгород

18: 45 — 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас

19:06 — 44/46 Киев-Пасс — Ивано-Франковск

19:13 — 67/68 Киев-Пас — Варшава

19:13 — 909/910 Киев-Пас — Хелм

19:48 — 95/96 Киев-Пас — Рахов

20:05 — 29/30 Киев-Пасс — Ужгород

20:12 — 49/50 Киев-Пас — Трускавец

20:21 — 57/59 Киев-Пас — Ворохта

20:21 — 60/56 Киев-Пас — Чоп

21:07 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1

21:15 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная

21:22 — 97/98 Киев-Пас — Ковель

21: 28-76/76 Киев-Пас-Кривой Рог

22:22 — 7/8 Киев-Пас — Черновцы

22:27 — 46/46 Лозовая — Ужгород

22:37 — 91/92 Киев-Пасс — Львов

23: 46 — 771/772 Киев-Пас — Хмельницкий

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Фото: Укрзализныця