В Мариуполе люди, пострадавшие вчера от распыления оккупантами ядовитого вещества неизвестного происхождения, пребывают в относительно удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщают в Мариупольском горсовете.

Контакт населения с веществом был минимальным, ведь эпицентр распыления оказался на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе были наши военные.

Обследовать место пока невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны врага.

На видео ниже – военнослужащий после поражения химическим веществом, он в удовлетворительном состоянии. Еще двое военных под постоянным наблюдением врачей.

Среди пострадавших гражданских наихудшее состояние у пожилой женщины. У нее фиксируются гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области ротоглотки, слизистых участков глаз.

Провести токсикологический анализ химического вещества невозможно.

Ранее лидер и первый командир полка Азов Андрей Билецкий сообщил, что в результате атаки пострадали три человека.