Жителей Киевской области просят не спешить возвращаться в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Киевщины.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк объяснил, что в регионе все еще опасно, специалисты работают над разминированием территории. Ведь оккупанты оставили после себя боеприпасы, минные поля и другие минные ловушки.

— Мы обращаемся к людям, чтобы они пока воздержались от возвращения в опасные районы. Конец мая – это более-менее реальная дата, чтобы людям было безопасно возвращаться в деоккупированные районы, – сообщил он в эфире общенационального телемарафона.

Также Александр Павлюк добавил, что сейчас в Киевской области работают над восстановлением электро- и газоснабжения населения. Он надеется, что до 31 мая вся область будет с электричеством.

По словам главы ОВА, в Киевской области работают коммунальщики и все необходимые специалисты, а также большое количество добровольцев и волонтеров, которые помогают разбирать завалы, восстанавливать дороги и мосты.