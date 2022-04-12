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Факты / Мир

Переговоры с Россией проходят крайне тяжело – Подоляк

Анастасия Гевко редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что переговоры с Российской Федерацией относительно войны, которую развязала эта страна против Украины, проходят “крайне тяжело”.

Он уточнил, что сейчас переговоры идут только в рабочих подгруппах и в онлайн-формате.

– Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе труден. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публичного давления на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений, – отметил Подоляк на своей странице в Telegram.

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Фото: Офис президента

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