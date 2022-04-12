Переговоры с Россией проходят крайне тяжело – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что переговоры с Российской Федерацией относительно войны, которую развязала эта страна против Украины, проходят “крайне тяжело”.

Он уточнил, что сейчас переговоры идут только в рабочих подгруппах и в онлайн-формате.