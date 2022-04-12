Вчера, 11 апреля, национальные банки Украины и Польши подписали Меморандум о договоренностях с целью усиления сотрудничества в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Подразумевается, что это событие станет основой для расширения сотрудничества и будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке финансовых институтов двух стран.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко выразил уверенность, что партнерские отношения и тесное сотрудничество Украины и Польши прошли не только испытания временем, но и войной.

Он также выразил искреннюю благодарность польским коллегам за огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который осуществлялся с самого начала вторжения агрессора в Украину.

По словам Кирилла Шевченко, одним из безоговорочных доказательств этого является решение Национального банка Польши открыть своп-линию на $1 млрд.

Своп—линия (Swap Line) — соглашение между двумя центральными банками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам.

В свою очередь, председатель Национального банка Польши, профессор Адам Глапинский подтвердил, что подписание Меморандума стало еще одним подтверждением хороших отношений и прочных связей между главными банками Украины и Польши.