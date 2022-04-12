Размер ущерба, причиненный военными РФ за время вторжения на территорию Сумской области, по грубым предварительным подсчетам, составляет более 10 млрд грн.

Такую сумму озвучил во время ночного обращения глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Это очень серьезные и большие средства. Я думаю, что не один год мы еще будем приходить в себя от преступлений и ущерба, которые нам нанес враг. Но мы обязательно все отстроим, восстановим и сделаем лучше, чем было. Россияне нам уже завидовали, а мы сделаем все, чтобы нашей дружной организованной слаженной работе над восстановлением завидовала также Европа и весь мир, – сказал глава ОВА.

Глава области уточнил, на какие нужды в регионе намерены потратить 250 млн грн, выделенных Сумской области из резервного фонда государственного бюджета.

По его словам, прежде всего, за эти средства восстановят инфраструктуру – тепло-, водо-, электроснабжение.

Что касается восстановления разрушенных домов, то сначала власти области сосредоточат внимание на тех, что не нуждаются в капитальном ремонте.

То есть там, где требуется замена окон, дверей, крыш и прилегающих территорий.

Напомним, что в начале апреля область посетила группа архитекторов-урбанистов, которые будут работать над восстановлением в Тростянецкой общине, разрушенной российскими захватчиками.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий