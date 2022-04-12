Советы по защите в случае применения химического оружия для Мариуполя не актуальны, поскольку в городе почти не осталось уцелевших окон или помещений, нет проточной воды и санитарии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, на данный момент информация о химической атаке проверяется и ждет подтверждения.

— Вы правда считаете, что в городе где почти не осталось ни одного окна и целого помещения, нет проточной воды, а санитария вообще что-то забытое можно выполнить по крайней мере хоть один совет при химическом отравлении? Закрыть плотно окна, которых нет. Дверь, которой нет? В любом случае анонс применения химического оружия сделан оккупантом не просто так. Возможно, сброс неизвестного химического вещества – проверка на реакцию вообще, – написал он.

Ранее появилась информация о том, что в Мариуполе российские оккупационные войска применили химическое оружие неизвестного происхождения.

Ее россияне сбросили с беспилотника. Из-за химатаки у людей наблюдаются дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром (признак нарушения питания тканей головного мозга: нарушение походки, головная боль, тошнота). В результате этого люди могут получить инвалидность.