Президент и руководство ВСУ делают все, чтобы помочь защитникам Мариуполя – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент и руководство Вооруженных сил Украины делают все возможное для того, чтобы помочь защитникам Мариуполя.
Об этом он во вторник, 12 апреля, написал у себя в Twitter.
– Если Кремль и ненавидит сейчас что-то большее, чем Украину, то это слово Мариуполь. 1,5 месяца наши защитники защищают город от русской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они вынуждают Россию платить сверхвысокую цену, – отметил он.
Подоляк добавил, что воины Украины “остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с припасами”.
– Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях. Президент и руководство Вооруженных сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага, – утверждает советник руководителя ОП, призывая отнестись к этому с пониманием.