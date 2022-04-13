Президент и руководство ВСУ делают все, чтобы помочь защитникам Мариуполя – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент и руководство Вооруженных сил Украины делают все возможное для того, чтобы помочь защитникам Мариуполя.

Об этом он во вторник, 12 апреля, написал у себя в Twitter.

– Если Кремль и ненавидит сейчас что-то большее, чем Украину, то это слово Мариуполь. 1,5 месяца наши защитники защищают город от русской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они вынуждают Россию платить сверхвысокую цену, – отметил он.

Подоляк добавил, что воины Украины “остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с припасами”.