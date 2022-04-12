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Факты / Украина

Танки, самолеты и вертолеты: сколько техники за сутки войны в Украине потеряла РФ

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

На 48-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли около 19,6 тыс.

В течение суток украинские военные ликвидировали ориентировочно сотню российских захватчиков.

Уничтожили 11 апреля Вооруженные силы Украины 23 вражеские боевые бронированные машины, 19 единиц автомобильной техники и семь танков.

Потеряли российские военные также восемь единиц средств противовоздушной обороны и две единицы артиллерийских систем.

Сбили в небе над Украиной ВСУ по три самолета и вертолета, а также пять беспилотников РФ.

В целом с 24 февраля по 12 апреля россияне потеряли:

  • около 19,6 тыс. личного состава,
  • 732 танка,
  • 1 946 боевых бронированных машин,
  • 347 единиц артиллерийских систем,
  • 111 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 63 единицы средств противовоздушной обороны,
  • 154 самолета,
  • 140 вертолетов,
  • 1 406 единиц автомобильной техники,
  • 7 кораблей (катеров),
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 124 беспилотника оперативно-тактического уровня,
  • 25 единиц специальной техники,
  • 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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