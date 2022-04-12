На 48-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли около 19,6 тыс.

В течение суток украинские военные ликвидировали ориентировочно сотню российских захватчиков.

Уничтожили 11 апреля Вооруженные силы Украины 23 вражеские боевые бронированные машины, 19 единиц автомобильной техники и семь танков.

Потеряли российские военные также восемь единиц средств противовоздушной обороны и две единицы артиллерийских систем.

Сбили в небе над Украиной ВСУ по три самолета и вертолета, а также пять беспилотников РФ.

В целом с 24 февраля по 12 апреля россияне потеряли:

около 19,6 тыс. личного состава,

732 танка,

1 946 боевых бронированных машин,

347 единиц артиллерийских систем,

111 единиц реактивных систем залпового огня,

63 единицы средств противовоздушной обороны,

154 самолета,

140 вертолетов,

1 406 единиц автомобильной техники,

7 кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

124 беспилотника оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники,

4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ