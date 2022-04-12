На 48-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли около 19,6 тыс.
В течение суток украинские военные ликвидировали ориентировочно сотню российских захватчиков.
Уничтожили 11 апреля Вооруженные силы Украины 23 вражеские боевые бронированные машины, 19 единиц автомобильной техники и семь танков.
Потеряли российские военные также восемь единиц средств противовоздушной обороны и две единицы артиллерийских систем.
Сбили в небе над Украиной ВСУ по три самолета и вертолета, а также пять беспилотников РФ.
В целом с 24 февраля по 12 апреля россияне потеряли:
- около 19,6 тыс. личного состава,
- 732 танка,
- 1 946 боевых бронированных машин,
- 347 единиц артиллерийских систем,
- 111 единиц реактивных систем залпового огня,
- 63 единицы средств противовоздушной обороны,
- 154 самолета,
- 140 вертолетов,
- 1 406 единиц автомобильной техники,
- 7 кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 124 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники,
- 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ