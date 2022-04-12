Обстрелы российских военных в Харьковской области в течение суток спровоцировали 34 пожара.

Под завалами спасатели обнаружили тела 11 человек. Среди погибших был и 13-летний ребенок.

От обстрелов пострадали девять человек, шестерых удалось спасти.

Из-за обстрелов российских войск в области горели жилые многоэтажки, частные дома, гаражи и автомобили, складские помещения, объекты торговли и питания.

В Харькове возгорания произошли в:

Немышлянском районе – 10,

Московском районе – 9,

Холодногорском районе – 6,

Киевском районе – 2,

Основянском районе – 1.

В области пожары ликвидировали в:

Изюмском районе – 2,

Богодуховском районе – 2,

Чугуевском районе – 1,

Харьковском районе – 1.

Крупнейший пожар возник в 15.26 11 апреля на складе в Немышлянском районе города. Чтобы ликвидировать возгорание на площади около 3 тыс. кв. м пришлось привлечь десять отделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В 12.41 в Холодногорском районе горел двухэтажный дом. Огонь охватил около 600 кв. м площади.

А уже в 18.52 горели три квартиры с шестого по восьмой этаж в 16-этажном жилом доме Московского района Харькова. Площадь возгорания составляла около 100 кв. м.

Из дома эвакуировали шестерых жителей.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток уничтожили 98 взрывоопасных предметов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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