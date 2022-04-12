Обстрелы российских военных в Харьковской области в течение суток спровоцировали 34 пожара.
Под завалами спасатели обнаружили тела 11 человек. Среди погибших был и 13-летний ребенок.
От обстрелов пострадали девять человек, шестерых удалось спасти.
Из-за обстрелов российских войск в области горели жилые многоэтажки, частные дома, гаражи и автомобили, складские помещения, объекты торговли и питания.
В Харькове возгорания произошли в:
- Немышлянском районе – 10,
- Московском районе – 9,
- Холодногорском районе – 6,
- Киевском районе – 2,
- Основянском районе – 1.
В области пожары ликвидировали в:
- Изюмском районе – 2,
- Богодуховском районе – 2,
- Чугуевском районе – 1,
- Харьковском районе – 1.
Крупнейший пожар возник в 15.26 11 апреля на складе в Немышлянском районе города. Чтобы ликвидировать возгорание на площади около 3 тыс. кв. м пришлось привлечь десять отделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В 12.41 в Холодногорском районе горел двухэтажный дом. Огонь охватил около 600 кв. м площади.
А уже в 18.52 горели три квартиры с шестого по восьмой этаж в 16-этажном жилом доме Московского района Харькова. Площадь возгорания составляла около 100 кв. м.
Из дома эвакуировали шестерых жителей.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток уничтожили 98 взрывоопасных предметов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.
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