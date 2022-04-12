Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
Убили Убили
186 детей
Ранили Ранили
>344 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина

В Харькове спасатели под завалами нашли тела 11 человек

Татьяна Забожко редактор ленты
Завали будинків у Харкові

Обстрелы российских военных в Харьковской области в течение суток спровоцировали 34 пожара.

Под завалами спасатели обнаружили тела 11 человек. Среди погибших был и 13-летний ребенок.

От обстрелов пострадали девять человек, шестерых удалось спасти.

Из-за обстрелов российских войск в области горели жилые многоэтажки, частные дома, гаражи и автомобили, складские помещения, объекты торговли и питания.

В Харькове возгорания произошли в:

  • Немышлянском районе – 10,
  • Московском районе – 9,
  • Холодногорском районе – 6,
  • Киевском районе – 2,
  • Основянском районе – 1.

В области пожары ликвидировали в:

  • Изюмском районе – 2,
  • Богодуховском районе – 2,
  • Чугуевском районе – 1,
  • Харьковском районе – 1.

Крупнейший пожар возник в 15.26 11 апреля на складе в Немышлянском районе города. Чтобы ликвидировать возгорание на площади около 3 тыс. кв. м пришлось привлечь десять отделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В 12.41 в Холодногорском районе горел двухэтажный дом. Огонь охватил около 600 кв. м площади.

А уже в 18.52 горели три квартиры с шестого по восьмой этаж в 16-этажном жилом доме Московского района Харькова. Площадь возгорания составляла около 100 кв. м.

Из дома эвакуировали шестерых жителей.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток уничтожили 98 взрывоопасных предметов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка