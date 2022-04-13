В Мариуполе подразделение николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского в результате спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком Азов.

Об этом сообщили на странице Вооруженных сил Украины в социальных сетях.

— В Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком Азов, – отметили в ВСУ.

Также эту информацию сообщил один из офицеров бригады в комментарии одному из изданий.

— Я не могу рассказать вам детали, но могу сказать, что сейчас мы соединились с полком Азов. Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым, – рассказал он.

11 апреля 36 отдельная бригада морской пехоты заявила, что этот день может стать последним боем для защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами две недели.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что президент и руководство Вооруженных сил Украины делают все возможное для того, чтобы помочь защитникам Мариуполя.

Мариуполь заблокирован российскими захватчиками с 1 марта. 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что защитники города сдерживают 10 тыс. российских военных.