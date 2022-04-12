На временно занятых территориях Запорожской области российские оккупанты проводят рейды на коммунальных предприятиях и принудительно отправляют мужчин призывного возраста в военкоматы.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. Также захватчики создают отряды так называемой народной милиции, в состав которых входят и украинские полицейские, поскольку на их семьи давят и запугивают.

Кроме того, на временно занятых россиянами территориях действуют мобильные патрули и посты, где находятся мобилизованные жители временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

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Между тем в Мелитопольском районе, по словам местных жителей, оккупанты проводят обыски в помещениях людей — ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих ВСУ, сотрудниках правоохранительных органов Украины.

Из-за полномасштабной войны России против Украины сложная ситуация в Энергодаре. Оккупанты пытаются полностью изолировать город, ввести там свои порядки, назначают руководителей коммунальных учреждений и заставляют предпринимателей получать специальное разрешение на деятельность, чтобы полностью ее контролировать или запретить.