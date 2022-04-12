В Польше арестован гражданин РФ, подозреваемый в сборе данных о боеспособности НАТО

Во вторник, 12 апреля, служба военной контрразведки Польши сообщила о том, что задержала по подозрению в разведдеятельности о боеспособности этой страны и НАТО гражданина России.

Об этом сообщают местные СМИ.

В службе добавили, что мужчина, действуя от имени спецслужб России, вел деятельность в ущерб Польше.

Его задержали еще 6 апреля. По данным контрразведки, он собирал информацию о боеготовности Вооруженных Сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб, а также сообщал России о воинских частях, их укомплектованности и технике.

Задержанного передали в прокуратуру, там он заслушал обвинения в шпионаже.

Подозреваемый гражданин России прожил в Польше 18 лет. Там он управлял бизнесом. Суд решил арестовать подозреваемого по ходатайству прокуратуры сроком на три месяца.

Источник: RMF24