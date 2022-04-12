Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
Убили Убили
186 детей
Ранили Ранили
>344 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Мир

Большая колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса – CNN

Анастасия Гевко редактор ленты
Большая колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса – CNN

Журналистам удалось выяснить геолокацию видео, опубликованного в социальных сетях, где была запечатлена большая колонна российской военной техники.

Так, по данным CNN, она находилась возле Матвеева Кургана в Ростовской области России.

Машины движутся на северо-запад, то есть в сторону Донецкой и Луганской областей Украины.

Отметим, что советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко 12 апреля сказал, что с его точки зрения, большое наступление РФ на Восток Украины “уже началось”.

Украинские и западные официальные лица в последние дни заявляли о том, что они наблюдают передислокацию российских войск на Донбасс после серьезных неудач Москвы в попытках захватить Киев.

Читайте
Химическая атака в Мариуполе и ракетный удар по Хмельниччине: что происходит на 48-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка