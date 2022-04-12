Журналистам удалось выяснить геолокацию видео, опубликованного в социальных сетях, где была запечатлена большая колонна российской военной техники.

Так, по данным CNN, она находилась возле Матвеева Кургана в Ростовской области России.

Машины движутся на северо-запад, то есть в сторону Донецкой и Луганской областей Украины.

Отметим, что советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко 12 апреля сказал, что с его точки зрения, большое наступление РФ на Восток Украины “уже началось”.

Украинские и западные официальные лица в последние дни заявляли о том, что они наблюдают передислокацию российских войск на Донбасс после серьезных неудач Москвы в попытках захватить Киев.