Украинские защитники 12 апреля обезвредили российский штурмовик Су-25. Это 300-я пораженная цель в небе с начала российского вторжения.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях.

— 12 апреля на Востоке и Юге Украины, где больше всего осуществляет авианалете российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Поэтому интенсивность полетов вражеской авиации была низкой, — говорится в сообщении.

Однако это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25. А это – 300-я юбилейная воздушная цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения россиян.

Командование Воздушных Сил ВСУ напомнило, что их целями являются самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Кроме того, военнослужащие Объединенных сил в течение суток отбили 6 атак врага на Донецком и Луганском направлениях. А также уничтожили:

две единицы автомобильной техники;

три артиллерийские системы;

один вертолет;

два БПЛА.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ, ООС