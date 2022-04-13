Артиллерия, бронетехника, ПВО и самолеты: Зеленский перечислил потребности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников дать Украине оружие, чтобы вместе победить зло. Он перечислил, что необходимы тяжелая артиллерия и бронетехника, а также ПВО и самолеты.

Он подчеркнул, что Украине удалось не только продержаться против РФ, но и отбить ее атаку, однако война еще не окончена: президент России Владимир Путин и его армия решили изменить стратегию.

Зеленский рассказал, что россияне усиливают свои войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь.

– Россия не намерена останавливаться на Украине. Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является “следующей логической целью” после Украины. Так что или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины, – заявил украинский президент.

Зеленский сообщил, что для того, чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный список оружия.

Он обратился к гражданам всего мира с просьбой помочь донести правительствам их стран, администрациям президентов, руководителям реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну.

По его словам, Украине срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты:

артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;

реактивные системы залпового огня: Град, Ураган или американский M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

танки (Т-72, ​​американские или германские аналоги);

системы ПВО (С-300, Бук или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

боевая авиация.

Владимир Зеленский попросил весь мир объединиться и помочь Украине в борьбе с жестокой агрессией.