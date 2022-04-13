Битва за Донбасс: Путин хочет собрать войска, превышающие украинские 5 к 1 – The Times

Президент Российской Федерации Владимир Путин пытается стянуть со всей России войска для битвы за Донбасс. Он хочет достичь численного преимущества в соотношении 5 к 1, однако даже это не гарантирует РФ победы над украинцами.

Об этом говорится в материале издания The Times.

Журналисты уточнили со ссылкой на украинский военный источник, что РФ все равно не удалось бы достичь числа военных, необходимого для победы России.

Так, в американском аналитическом центре сообщают, что россияне будут стараться увеличить свои усилия вокруг Изюма на юго-востоке от Харькова, прежде чем двинуться дальше на юг, чтобы попытаться захватить город Славянск.

После этого россияне планируют продвижение на юго-восток, чтобы окружить украинский контингент.

– Россияне попытаются бросить как можно больше сухопутных войск против украинцев сразу, чтобы получить правильное соотношение сил, зная, что украинцы на востоке находятся в опасности, – сказал бывший британский военный главнокомандующий, генерал сэр Ричард Бэрронс.

Однако, несмотря на попытки Путина сокрушить украинцев, военные источники в Киеве настаивают на том, что количество войск, которое, как ожидается, хлынет на восток в ближайшие дни, все же не соответствует числу, необходимому для победы России. Сообщается, что окопная война остается характерной чертой конфликта в Европе, а украинские войска готовятся к приближающемуся российскому натиску.

Лучше всего украинцы окопались именно вокруг Донбасса – еще с тех пор, как Россия напала на этот регион в 2014 году, но предстоящие недели “станут самым большим испытанием” – об этом предупреждает Минобороны Британии.

– Последние восемь лет конфликта в этом регионе сформировали ландшафт, который напоминает Западный фронт на севере Франции и Бельгии более века назад: длинные узкие траншеи, врытые в землю, змеятся на многие мили через Донбасс, где, как ожидается, будут происходить решающие сражения войны, – говорится в материале.

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи заявил, что “весьма вероятно”, что Украина может обеспечить победу на востоке, так как украинским военным “ветер дует в спину” (попутный ветер, удача на их стороне, – Ред.).

Также сообщается, что Россия наносит удар по Донбассу в самое неподходящее время года, потому что мягкий грунт означает, что танки и грузовики рискуют застрять в грязи, если решатся пересечь бездорожье.

Если же они будут придерживаться трассы, колонны бронетехники будут уязвимы для атак украинских беспилотников.

Британские военные, которые постоянно оценивают ситуацию, отмечают, что они по-прежнему уверены, что украинцы одержат победу. Они настаивают на том, что ни один аспект российской военной кампании не пошел по плану.

В своем твите Министерство обороны заявило, что Россия потеряла 2 151 автомобиль, артиллерийское орудие и самолеты, что более чем в три раза превышает потери, понесенные поддерживаемыми Западом украинцами.

Сообщается, что с начала конфликта более 30 тыс. российских военнослужащих были убиты, ранены или взяты в плен.