На 49-е сутки полномасштабной войны в Украине россияне не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях, а также активно ведут воздушную разведку.
Карта боевых действий в Украине на 12.04.2022
На Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков.
На некоторых временно занятых территориях россияне прибегают к формированию подразделений так называемой народной милиции.
На Донецком и Таврическом направлениях под ударами авиации РФ и дальше находится Мариуполь.
В настоящее время россияне наступают в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.
На Южнобужском направлении российские военные безуспешно пытаются завладеть отдельными населенными пунктами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 49-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW