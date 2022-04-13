На 49-е сутки полномасштабной войны в Украине россияне не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях, а также активно ведут воздушную разведку.

Карта боевых действий в Украине на 12.04.2022

На Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков.

На некоторых временно занятых территориях россияне прибегают к формированию подразделений так называемой народной милиции.

На Донецком и Таврическом направлениях под ударами авиации РФ и дальше находится Мариуполь.

В настоящее время россияне наступают в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

На Южнобужском направлении российские военные безуспешно пытаются завладеть отдельными населенными пунктами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 49-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW