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Факты / Украина

Карта боевых действий на 13.04.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко редактор ленты
Карта боевых действий на 13.04.2022 – ситуация на фронте

На 49-е сутки полномасштабной войны в Украине россияне не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях, а также активно ведут воздушную разведку.

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На Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков.

На некоторых временно занятых территориях россияне прибегают к формированию подразделений так называемой народной милиции.

На Донецком и Таврическом направлениях под ударами авиации РФ и дальше находится Мариуполь.

В настоящее время россияне наступают в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

На Южнобужском направлении российские военные безуспешно пытаются завладеть отдельными населенными пунктами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 49-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW

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