На 49-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили еще около двух сотен российских захватчиков.
Таким образом с 24 февраля по 13 апреля армия Российской Федерации потеряла около 19,8 тыс. личного состава.
Кроме того, 12 апреля украинские защитники уничтожили 23 единицы автомобильной техники и 18 единиц боевых бронированных машин.
Также за прошедшие сутки у российских военных стало меньше на семь танков, девять единиц артиллерийских систем, четыре единицы реактивных систем залпового огня и одну единицу средств противовоздушной обороны.
Сбили в небе над Украиной ВСУ самолет, три вертолета, а также восемь беспилотников РФ.
В целом с 24 февраля по 13 апреля россияне потеряли:
- около 19,8 тыс. личного состава,
- 739 танков,
- 1 964 боевые бронированные машины,
- 358 единиц артиллерийских систем,
- 115 единиц реактивных систем залпового огня,
- 64 единицы средств противовоздушной обороны,
- 158 самолетов,
- 143 вертолета,
- 1 429 единиц автомобильной техники,
- 7 кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 132 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники,
- 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ