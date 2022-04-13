На 49-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили еще около двух сотен российских захватчиков.

Таким образом с 24 февраля по 13 апреля армия Российской Федерации потеряла около 19,8 тыс. личного состава.

Кроме того, 12 апреля украинские защитники уничтожили 23 единицы автомобильной техники и 18 единиц боевых бронированных машин.

Также за прошедшие сутки у российских военных стало меньше на семь танков, девять единиц артиллерийских систем, четыре единицы реактивных систем залпового огня и одну единицу средств противовоздушной обороны.

Сбили в небе над Украиной ВСУ самолет, три вертолета, а также восемь беспилотников РФ.

В целом с 24 февраля по 13 апреля россияне потеряли:

около 19,8 тыс. личного состава,

739 танков,

1 964 боевые бронированные машины,

358 единиц артиллерийских систем,

115 единиц реактивных систем залпового огня,

64 единицы средств противовоздушной обороны,

158 самолетов,

143 вертолета,

1 429 единиц автомобильной техники,

7 кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

132 беспилотника оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники,

4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ