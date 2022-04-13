За минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях Вооруженные силы Украины отразили шесть атак российского врага.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Также ваши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника. А группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки сбила вражеский самолет Су-25.

Сейчас оккупанты существенно уменьшили использование авиации в связи с погодными условиями.

На Южнобужском направлении российский враг пытается взять под свой контроль отдельные населенные пункты, однако безуспешно.

Кроме того, в Генеральном штабе сообщили, что Российская Федерация перебрасывает в Украину батальон численностью около 400 человек. Эти военные должны усилить одно из подразделений 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии РФ.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.

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Фото: Генштаб ВСУ