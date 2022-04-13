В Киевской области обнаружили уже 720 тел мирных жителей, погибших в результате нападения России. Еще более 200 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Так, во время военного положения полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства относительно посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а за нарушение законов и обычаев войны расследуют 1 463 фактов.

— Количество обнаруженных и осмотренных тел погибших мирных лиц в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести, — отметил Небытов.

Также правоохранители зарегистрировали более 150 фактов мародерства и уже сообщили о подозрении 35 людям. Кроме того, зарегистрировано более 30 уголовных производств по коллаборационной деятельности, по содействию России собрали материалы и уже сообщили о подозрении пяти коллаборантам.

Сейчас правоохранители продолжают проводить зачистку освобожденных территорий, выявлять людей, сотрудничавших с РФ, устанавливать пострадавших, фиксировать разрушения и осматривать тела погибших.