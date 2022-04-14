Наш моральный дух силен, мы знаем, зачем мы здесь: появилось обращение Азова и 36-й ОБРМП

В полку Азов, который больше месяца защищает Мариуполь от российских захватчиков, подтвердили успешный прорыв бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом вечером 13 апреля сообщили командир полка Азов подполковник Денис Прокопенко и командир 36 ОБРМП майор Сергей Волина.

Обращение Дениса Прокопенко

Слава Украине! Вчера мы обьединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты — настоящими воинами, героями, которые остались верны присяге, украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город.

Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны.

Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен — они выбрали путь позора, и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит.

Обращение Сергея Волыны

Слава Украине! Провели успешную операцию с полком Азов. Присоединились к ним, провели успешную перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи.

Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо, для успешного завершения нашей боевой задачи.