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Факты / Мир

Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и другое вооружение – Шольц

Анастасия Гевко редактор ленты
олаф шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поставляет в Украину зенитные ракеты и другое вооружение.

Об этом Шольц написал у себя в Twitter.

Он уточнил, что все шаги Германия тесно координирует со всеми своими союзниками.

Кроме того, Олаф Шольц рассказал в интервью изданию rbb24 Inforadio, что якобы выступал за то, чтобы Германия поставляла оружие в Украину.

– Мы доставляли, доставляем и будем доставлять (оружие Украине. – Ред.), – заявил канцлер.

По его словам, союзники совместно с Украиной составили список необходимого в рамках этой войны.

– Поставляемое оружие должно быть пригодно для использования в Украине с точки зрения боеприпасов, запасных частей и эксплуатации – и, например, без необходимости поездок немецких солдат в Украину, – пояснил Шольц.

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Источник: rbb24 Inforadio

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Фото: Depositphotos

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