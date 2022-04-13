Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и другое вооружение – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поставляет в Украину зенитные ракеты и другое вооружение.

Об этом Шольц написал у себя в Twitter.

Он уточнил, что все шаги Германия тесно координирует со всеми своими союзниками.

Кроме того, Олаф Шольц рассказал в интервью изданию rbb24 Inforadio, что якобы выступал за то, чтобы Германия поставляла оружие в Украину.

– Мы доставляли, доставляем и будем доставлять (оружие Украине. – Ред.), – заявил канцлер.

По его словам, союзники совместно с Украиной составили список необходимого в рамках этой войны.

– Поставляемое оружие должно быть пригодно для использования в Украине с точки зрения боеприпасов, запасных частей и эксплуатации – и, например, без необходимости поездок немецких солдат в Украину, – пояснил Шольц.

Источник: rbb24 Inforadio