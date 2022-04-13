С 1 апреля Беларусь больше не является стороной международного вооруженного конфликта. Об этом говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по войне в Украине, который представят на рассмотрение Постоянного совета ОБСЕ 13 апреля.

Соответствующий документ находится в распоряжении белорусской службы Радио Свобода – Радые Свабода.

Как уточняется, в основном выводе доклада утверждают, что несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для нападений России на Украину, Миссия считает, что она не является стороной международного вооруженного конфликта с 1 апреля, “пока не совершает акты насилия или других действий, которые являются прямым участием в боевых действиях лиц, которые представляют Беларусь”.

Украина добавила в отчет свой комментарий, ссылаясь на третью статью резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН об определении агрессии.

Позиция украинской стороны в том, что действия Беларуси как государства, которое позволяет использовать свою территорию, которую оно передало в распоряжение другому государству, для совершения акта агрессии против третьего государства, квалифицируются как акт агрессии.

В комментарии сообщается, что во время срочной встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что они согласились оставить российские войска в Беларуси.

Украина уточняет, что есть “много подтвержденных фактов, свидетельствующих о том, что Россия использует территорию Беларуси для совершения своих незаконных нападений на территорию Украины”.

Среди подтвержденных фактов:

то, что танки, боевые машины пехоты и российские тяжелые огнеметные системы РФ были переброшены на территорию Украины с юго-запада Беларуси через пункт пропуска Сеньковка;

то, что РФ запустила ракеты из Могилевской области Беларуси в сторону Украины;

спутниковые снимки Maxar, которые опубликовали 23 февраля 2022 года – за день до нападения, – показали, что Россия разместила более сотни техники и военных на Большой стороне вблизи Мозыря.

Помимо этого, по словам украинской стороны, есть факты участия белорусских войск в нападении на Украину, несмотря на предварительные заверения Александра Лукашенко в том, что Беларусь не будет участвовать ни в каких боевых действиях против Украины.

Генштаб Вооруженных сил Украины в своих сводках указывает на мероприятия по подготовке армии Беларуси, а также на то, что “отдельные военные подразделения этой страны продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусского участка государственной границы”.