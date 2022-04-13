Организация по запрету химического оружия обеспокоена сообщениями о применении химического оружия в Мариуполе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила во вторник, что она обеспокоена недавним неподтвержденным сообщением о применении химического оружия в осажденном украинском городе Мариуполь, которое появилось в понедельник.

— Все 193 государства-члена ОЗХО, включая Российскую Федерацию и Украину, являются участниками Конвенции по химическому оружию, — говорится в заявлении ОЗХО.

— При этом они торжественно и добровольно обязались никогда не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не передавать и не применять химическое оружие. Применение химического оружия в любом месте кем бы то ни было и при любых обстоятельствах предосудительно и полностью противоречит правовым нормам, установленным международным сообществом против такого применения, — говорится в заявлении.