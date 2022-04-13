Взорвали дом и сбежали: в селе на Херсонщине оккупанты РФ расстреляли семерых людей

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли семерых мирных жителей. Пытаясь скрыть свои следы, рашисты взорвали здание, в котором жили погибшие.

Ужасный инцидент произошел 12 апреля в селе Правдино Белозерского района. Уже удалось установить, что среди погибших – шесть мужчин и одна женщина.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Следователи принимают все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия. Процесс идентификации погибших продолжается: вероятнее всего, они приходились друг другу родственниками.