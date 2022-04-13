Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
Убили Убили
191 детей
Ранили Ранили
>349 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина

Взорвали дом и сбежали: в селе на Херсонщине оккупанты РФ расстреляли семерых людей

Наташа Тарчевська редактор ленты
Взорвали дом и сбежали: в селе на Херсонщине оккупанты РФ расстреляли семерых людей

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли семерых мирных жителей. Пытаясь скрыть свои следы, рашисты взорвали здание, в котором жили погибшие.

Ужасный инцидент произошел 12 апреля в селе Правдино Белозерского района. Уже удалось установить, что среди погибших – шесть мужчин и одна женщина.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Следователи принимают все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия. Процесс идентификации погибших продолжается: вероятнее всего, они приходились друг другу родственниками.

Читайте
Порвали флаг и фотографии ветеранов: в Херсоне оккупанты уничтожили мемориал Слава Украине

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка