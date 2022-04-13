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Факты / Украина

РФ направила в Украину около 400 “добровольцев” – генштаб ВСУ

Татьяна Забожко редактор ленты
РФ направила в Украину около 400 “добровольцев” – генштаб ВСУ

Российская Федерация продолжает перебрасывать в Украину так называемых добровольцев.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины владеет информацией о направлении в Украину батальона численностью около 400 человек.

Эти добровольцы должны усилить одно из подразделений 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии РФ.

В состав батальона, сформированного в Ленинградской области, входят исключительно военнослужащие с боевым опытом.

Известно также, что Российская Федерация ввела в приграничных с Украиной районах и временно оккупированной территории Крыма так называемый желтый уровень террористической угрозы до 26 апреля.

– Эти меры принимаются, вероятно, для организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины, – предполагают в генштабе ВСУ.

Не исключают в ВСУ, что на Северском направлении, в приграничных с Украиной районах Курской области, РФ может содержать отдельные подразделения.

Это необходимо России для проведения демонстрационных действий, чтобы сковать украинские силы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

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Фото: Depositphotos

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