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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
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Факты / Украина

Россияне за полтора месяца войны в Украине убили 191 ребенка

Татьяна Забожко редактор ленты
Россияне за полтора месяца войны в Украине убили 191 ребенка

С 24 февраля по 13 апреля, пока продолжается полномасштабная война в Украине, погиб 191 ребенок.

Более 349 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 113,
  • Киевской области – 102,
  • Харьковской области – 79,
  • Черниговской области – 54,
  • Николаевской области – 40,
  • Херсонской области – 38,
  • Луганской области – 36,
  • Запорожской области – 23,
  • Киеве – 16,
  • Сумской области – 16,
  • Житомирской области – 15.

В Офисе генпрокурора отмечают: эти цифры не являются окончательными, так как продолжается установка данных в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В частности, обгоревшие тела 16-летней девочки и 10-летнего мальчика обнаружили во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами, в Бородянке и Королевке Киевской области.

Полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток погибли при обстреле захватчиками гражданской инфраструктуры Харькова 11 апреля. Еще четверо детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения.

В тот же день тяжелые ранения получила 15-летняя девочка в Херсонской области, когда вражеский снаряд попал в жилой дом.

Кроме того, Вооруженные силы РФ массированными бомбардировками и обстрелами повредили 957 учебных заведений, из них 88 разрушены полностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pixabay

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