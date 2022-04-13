С 24 февраля по 13 апреля, пока продолжается полномасштабная война в Украине, погиб 191 ребенок.
Более 349 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 113,
- Киевской области – 102,
- Харьковской области – 79,
- Черниговской области – 54,
- Николаевской области – 40,
- Херсонской области – 38,
- Луганской области – 36,
- Запорожской области – 23,
- Киеве – 16,
- Сумской области – 16,
- Житомирской области – 15.
В Офисе генпрокурора отмечают: эти цифры не являются окончательными, так как продолжается установка данных в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
В частности, обгоревшие тела 16-летней девочки и 10-летнего мальчика обнаружили во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами, в Бородянке и Королевке Киевской области.
Полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток погибли при обстреле захватчиками гражданской инфраструктуры Харькова 11 апреля. Еще четверо детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения.
В тот же день тяжелые ранения получила 15-летняя девочка в Херсонской области, когда вражеский снаряд попал в жилой дом.
Кроме того, Вооруженные силы РФ массированными бомбардировками и обстрелами повредили 957 учебных заведений, из них 88 разрушены полностью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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