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Факты / Украина

Слова настоящего лидера: реакция Зеленского на заявление Байдена о геноциде в Украине

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Путин отреагировал на заявление президента Джо Байдена о геноциде в Украине, который вызвал глава России Владимир Путин.

Об этом лидер Украины написал в социальных сетях.

— Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России, — отметил глава государства.

На прошлой неделе Байден назвал Путина военным преступником и призвал привлечь российского президента к суду, чтобы он понес наказание за военные преступления.

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