Президент Украины Владимир Путин отреагировал на заявление президента Джо Байдена о геноциде в Украине, который вызвал глава России Владимир Путин.

Об этом лидер Украины написал в социальных сетях.

— Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России, — отметил глава государства.

На прошлой неделе Байден назвал Путина военным преступником и призвал привлечь российского президента к суду, чтобы он понес наказание за военные преступления.

Справжні слова справжнього лідера @POTUS. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022