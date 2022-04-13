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Факты / Украина

США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине — CNN

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
прапор сша

США вскоре объявят о выделении Украине новой военной помощи на сотни миллионов долларов.

Об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

— Окончательная сумма не была определена по состоянию на 12 апреля, но ожидается, что она составит около $700 млн, — отметили в сообщении.

В то же время Белый дом еще не принял окончательного решения о том, какое именно оружие будет поставлено Украине в этом пакете.

В случае одобрения этой помощи в области безопасности, общий объем помощи Украине составит более $3 млрд с начала работы администрации Байдена, в том числе почти $2,5 млрд с того времени, как Россия начала свое вторжение в Украину.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, оборонный бюджет Украины на 2020 год составил всего около $6 млрд. Менее чем за два месяца США предоставили почти половину этой помощи в области безопасности, что подчеркивает темпы, с которыми Белый дом работал над отправкой оружия и оборудования.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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