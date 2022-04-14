Война может закончиться тупиком для России – британский генерал

Британский генерал заявил, что российское вторжение в Украину может закончиться “патовой ситуацией”, хотя он неоднократно предупреждал, что война может длиться месяцы, если не годы.

— Наиболее вероятным непосредственным и промежуточным исходом является военно-тактический тупик на Донбассе, — сообщил начальник британского генерального штаба Марк Карлтон-Смит во время панельной дискуссии, организованной аналитическим центром Policy Exchange.

Имеется в виду территория на востоке Украины, где поддерживаемые Россией боевики воюют с украинскими войсками и где Россия усиливает свои атаки.

Генерал также отметил, что в этой ситуации Россия сможет “заявить о некотором успехе”, и такое заявление “послужит потенциальной отправной точкой для последующей кампании”.

Источник: Washington Post