На Донецком и Таврическом направлениях российские войска находятся в готовности к наступательным действиям. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме этого, враг продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводились. Российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата, ВС РФ продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

В Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных Сил Украины.

Враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Россияне проводят проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также оккупанты осуществляют принудительные проверки помещений.

– На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи. Российские оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на население. Оно, в большинстве своем, направлено на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в период с 20 марта по 12 апреля этого года в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих ВС РФ погибли во время патрулирования территории в ночное время.