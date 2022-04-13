“Вынесли водку ихнюю”: безграмотный оккупант хвалится жене ворованным алкоголем с АЗС

Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент очередного перехваченного телефонного разговора российского оккупанта со своей женой.

– “Герой” делится с женой подробностями первого дня боев в Запорожье, – уточнили в пресс-службе СБУ.

Рассказывая, как проходит “спецоперация” по “освобождению” Украины, рашист почему-то кичится освобождением продуктов, напитков и алкоголя из украинской автозаправки.

На видео слышен невероятно приподнятый голос оккупанта: вполне возможно, что таких продуктов (как и более качественных напитков) он раньше еще не пробовал.

Отметим, что при разговоре с женой рашист неоднократно использовал слово “ихний”. Это свидетельствует о низком уровне не только морали (судя по теме разговора), но и образования, поскольку в литературном русском языке такого слова просто не существует.

Жена оккупанта, совершенно никак не издавая своего удивления действиям мужчины, волнуется исключительно за то, чтобы он не пил энергетики. Женщина почему-то уверена, что именно они ему могут навредить больше всего.