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Факты / Украина

Оправдывал агрессию РФ, несмотря на обстрелы: киевлянина задержали за пропаганду войны

Илья Нежигай редактор ленты
Оправдывал агрессию РФ, несмотря на обстрелы: киевлянина задержали за пропаганду войны

В столице разоблачен киевлянин, который в соцсети “ВКонтакте” распространял материалы в поддержку вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, 47-летний житель Киева изготовлял и распространял материалы, в которых оправдывалась и признавалась правомерной война Российской Федерации против Украины, когда сама агрессия России отрицалась. Подозрение жителя столицы уведомлено по ч. 2 ст. 436-2 (Пропаганда войны) УК Украины.

Следователи установили, что в целях пропаганды агрессии РФ против Украины киевлянин создал в социальной сети “ВКонтакте” профиль пользователя с чужими анкетными данными, из которого в течение двух месяцев вел дезинформационную компанию.

— Мужчина в течение почти двух месяцев создавал и размещал на своей странице текстовые сообщения, графические материалы, публикации и видеозаписи, в которых оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начиная с 2014 года, в том числе путем ее освещения как внутреннего гражданского конфликта, — говорится в сообщении.

Подозреваемый также поддерживал и пропагандировал действия страны-оккупанта в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Прокуратура рассматривает вопрос об избрании меры пресечения, в частности, устанавливается возможная причастность мужчины к диверсионной деятельности.

Источник: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

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