Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах работы на дипломатическом фронте.

В среду 13 апреля он встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. По словам Зеленского, переговоры были плодотворными.

— Важно, что президенты посетили Бородянку Киевской области, где собственными глазами увидели, что наделали оккупанты. Для президентов это еще один аргумент, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против РФ. Прежде всего необходимо нефтяное эмбарго и четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей. ЕС должен прекратить спонсировать российскую военную машину, – сказал президент Украины.

Западную санкционную политику сегодня рассмотрела и группа международных экспертов под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака. Группа работает уже три недели и пытается убрать санкционные лазейки, которыми постоянно пользуется Россия.

Также сегодня Зеленский побеседовал с президентом США Байденом. Лидеры обсудили новый пакет оборонной поддержки Украины и договорились об ужесточении санкций против России.

– Российские войска усиливают активность на восточном и южном направлениях. Пытаются отыграться за свои поражения. Продолжают ракетно-бомбовые и артиллерийские удары. Заводят новые колонны техники. Ищут резервы. Пытаются забрать в свои войска граждан нашей страны – то есть еще из этих временно оккупированных районов в дополнение к так называемой “мобилизации” в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, — сообщил президент.

Традиционно, перед записью обращения Зеленский подписал указы о награждении украинских защитников. Он отметил наградами 270 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 7 из них посмертно, а также 11 работников Управления государственной охраны.