Закон о возвращении мужчин в Украину во время военного положения: стали известны возможные сроки

Зарегистрированный в Раде законопроект об обязательном возвращении в Украину мужчин после введения военного положения будет включать конкретные сроки. Они будут конкретизированы в указе президента.

Об этом сообщил один из авторов законопроекта № 7265 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Закон Украины О правовом режиме военного положения, представитель президента в Конституционном Суде, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире информационного марафона.

— Президент в своем указе, оценив угрозу и реальные потребности в мобилизационном человеческом ресурсе, может определить, что, например, резервисты или военнообязанные, подлежащие мобилизации в первую очередь, обязаны вернуться в Украину в течение 15 дней, подлежащие мобилизации во вторую очередь – в течение 30 дней, те, кто в третью – 60 дней. Это все должно быть прописано, и такую ​​возможность мы предусматриваем в законе, — заявил Вениславский.

Он отметил, что уголовная ответственность будет наступать за невыполнение требований закона о сроках возврата.

Кроме того, для тех, кто по уважительным причинам не может вернуться в Украину или признан непригодным к военной службе и не подлежит призыву за мобилизацией, ответственность наступать не будет.

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Напомним, что согласно законопроекту № 7265, за невозвращение военнообязанных в Украину предлагается ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы.