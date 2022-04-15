Байден сказал, что готов приехать в Киев

Президент США Джо Байден в четверг, 14 апреля, заявил о том, что готов приехать в Киев. Об этом он заявил американским журналистам.

Так, представители СМИ спросили у американского президента, будет ли он отправлять высокопоставленных чиновников в Украину.

Байден отметил, что американские власти “принимают это решение сейчас”.

На прямой вопрос о том, готов ли он сам приехать в Киев, Джо Байден ответил утвердительно.

Расшифровку этого разговора уже опубликовали на сайте Белого дома.

Тем временем Голос Америки сообщил, что в настоящий момент решается вопрос о том, будет ли направлен в Киев представитель администрации Белого дома, в знак поддержки со стороны США и как реакцию на приглашение, сделанное ранее Джо Байдену президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также СМИ уточнили со ссылкой на свои источники, что якобы о визите в Украину самого президента США и ли вице-президента Камиллы Харрис речь не идет.

Там считают, что это могут быть госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.

Отметим, что американские СМИ особенно активно начали добиваться ответа на вопрос о том, почему американский президент не приедет в Киев в знак поддержки Украины, с того самого момента, как украинскую столицу посетил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью вашингтонскому Экономическому клубу, что если и когда произойдет такой визит, для него хотят обеспечить максимальную безопасность.

Ранее в Киеве, помимо британского премьера, лично побывали президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.