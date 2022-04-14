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Факты / Украина

Блестящая операция на Юге: десантники освободили несколько населенных пунктов

Валентина Летяк редактор ленты
десантники звільнили кілька населених пунктів

Львовские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ недавно провели блестящую операцию по уничтожению российских подразделений на Юге Украины.

– В частности, были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия, – сообщают в бригаде.

Понеся значительные потери в ходе наступления ВСУ, российские оккупанты вынуждены были отступить, оставив занятые позиции.

В результате десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 14 апреля, Россия за все время полномасштабной войны в Украине потеряла около 19,9 тыс. своих солдат.

Кроме того, ВСУ уничтожили 753 российских танка, 1 968 бронированных машин, 366 артиллерийских систем, 160 самолетов, 144 вертолета и т. п.

Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

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