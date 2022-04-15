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Факты / Украина

Кто взял много золота, денег — не выжил: оккупанты своим женам о страхе смерти в Украине

Маліновська Ангеліна
Кто взял много золота, денег — не выжил: оккупанты своим женам о страхе смерти в Украине

СБУ перехватила телефонный разговор оккупанта со своей женой, в котором он говорит, что очень хочет выжить на войне в Украине.

— …кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили, — говорит оккупант.

Поэтому он сообщает, что решил избавиться от награбленного, чтобы не быть обреченным на смерть.

– Короче, я все…доллары и гривны раздал. Просто ходил… раздавал, сигареты за 100 долларов.

В СБУ отмечают, что “этот ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что красть нельзя. Следующее знание, которое ему не помешает осознать: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже наказывается.”

СБУ продолжает работу по документированию преступлений российских оккупантов, чтобы ни одно из них не осталось безнаказанным.

Напомним, что ранее СБУ обнародовала очередной разговор захватчиков, в котором супруги российских военнослужащих призывали своих мужчин насиловать украинских девушек и женщин.

Источник: СБУ

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